Covid per un componente dello staff: rimandato lo spettacolo al Farnese

Lo spettacolo previsto per martedì 30 agosto dal titolo “Claudio Baglioni Vs Renato Zero”, interpretato da Igor Minerva e da Daniele Quartapelle (alias Daniele si Nasce) a Palazzo Farnese, è rinviato a data da destinarsi a causa del Covid che ha colpito un componente dello staff artistico. In tempi brevi l’organizzazione comunicherà il giorno di recupero dello spettacolo e i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.

I due interpreti propongono brani e canzoni che appartengono alla storia del nostro costume e alla vita di tutti noi. Igor Minerva e Daniele si Nasce hanno preso parte a programmi televisivi come “Tale e Quale Show “ e “Tu si que vales”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà