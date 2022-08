Una serata benefica favore delle attività della dottoressa piacentina Francesca Lipeti, da anni impegnata in Kenia.

Alla scuola di danza Chorós di Piacenza sono in corso le prove per lo spettacolo “Chorós Danza Chick Corea” in programma lunedì 5 settembre, a Palazzo Farnese, alle 20.45. L’ingresso è a offerta.