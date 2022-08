“Il Signore delle formiche”: anteprima nazionale a Piacenza con Gianni Amelio

Giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18.00 Bottega XNL, in occasione dell’uscita nelle sale del film Il Signore delle formiche, organizza un incontro aperto al pubblico con il regista Gianni Amelio, i protagonisti Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Leonardo Maltese e il produttore Simone Gattoni.

Tutti i protagonisti dell’eccezionale appuntamento arriveranno a Piacenza direttamente dalla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il film sarà presentato in concorso il 6 settembre. L’incontro, moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli, si svolgerà presso l’Auditorium di XNL a Piacenza, città scelta per il legame che la vicenda raccontata ne Il Signore delle formiche ha con il territorio – Aldo Braibanti era nativo di Fiorenzuola d’Arda – e a conferma del ruolo crescente nel contesto cinematografico italiano del capoluogo emiliano, sede del nuovo progetto culturale Bottega XNL della Fondazione di Piacenza e Vigevano presieduta da Roberto Reggi, che comprende l’esperienza di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini.

La partecipazione all’incontro è gratuita fino ad esaurimento posti.

Al termine dell’incontro ad artisti e pubblico sarà offerto un aperitivo a buffet.

La sera dell’8 settembre alle 20.30 il film sarà poi proiettato al Cinema Corso di Piacenza.

Bottega XNL

Direzione artistica di Paola Pedrazzini

Bottega XNL, nuovo progetto culturale di Fondazione di Piacenza e Vigevano, è pensata come il luogo in cui grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano il proprio sapere a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il loro mestiere, ispirandosi alle antiche botteghe rinascimentali.

Bottega XNL, che trova la sua collocazione al secondo piano del palazzo di XNL, è nello specifico la sezione dedicata al Teatro e al Cinema di XNL Piacenza – Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica, nuova sfida culturale e artistica di Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Bottega XNL è sede di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, e di Istituto di Teatro Antico dell’Emilia Romagna, che promuove il Festival di Veleia.

Il Signore delle formiche

Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal Codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.

Il Signore delle formiche, distribuito da 01 Distribution, è una produzione Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories con RAI CINEMA, con il sostegno della Regione Emilia‐Romagna.