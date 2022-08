Mikhail Gorbaciov quattro volte a Piacenza. Fu l’ultimo presidente dell’Urss

C’era un forte legame tra Mikhail Gorbaciov, , e la città di Piacenza, dove esiste tuttora una Fondazione che porta il suo nome costituita nel 1998 nel segno della pace.

L’associazione, presieduta da Marzio Dallagiovanna, ha organizzato in passato a Piacenza i Summit Mondiali dei Premi Nobel per la Pace che riuniscono periodicamente i laureati e le organizzazioni Nobel per la Pace al fine di elaborare progetti e soluzioni che indichino a capi di stato, politici ed all’opinione pubblica internazionale nuove forme di convivenza tra i popoli basate sulla pace, sulla tolleranza e sul rispetto dei diritti della persona.

Mikhail Gorbaciov è anche stato ospite a Piacenza per quattro volte, in un’occasione accompagnato dalla moglie Raissa.