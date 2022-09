Riapre il Salone Monumentale della biblioteca Passerini Landi

Riapre dopo tre anni il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi. Domani, 15 settembre, alle 17.30, si terrà l’inaugurazione per il pubblico. Un’occasione per rilanciare altre iniziative culturali, fra cui il “PesaLibro”. “Riapriamo un’area prestigiosa che è punto di incontro per i piacentini e i lettori del territorio – esordisce Christian Fiazza, assessore alla Cultura – avvertiamo una forte esigenza di spazi dove ritrovarsi e abbiamo riscontrato molte richieste, anche da parte di librerie piacentine e della provincia, per ospitare nel salone alcuni convegni, seminari, incontri. Con questa riapertura colmiamo una mancanza che feriva la cultura piacentina”.

Il salone torna alla città con una nuova illuminazione led e un nuovo impianto audiovisivo. Graziano Villaggi, responsabile del Servizio biblioteche del Comune spiega: “Fino al 1986 è stato l’unico spazio di lettura della biblioteca”. Sabato 17 settembre si terrà il primo appuntamento con la presentazione della grafic novel “Bona Via!”.

L’assessore alle pari opportunità Serena Groppelli ha introdotto il PesaLibro, un’iniziativa di successo partita nel 2008, realizzata con la collaborazione di Iren. “Dal 14 al 30 settembre, ha spiegato, nel loggiato all’ingresso della biblioteca si potranno scambiare i libri usati a parità di peso”. Si potrà partecipare il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30.