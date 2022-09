“L’altra scena”. Sabato si parte con “Every Brilliant Thing” regia di Filippo Arcuri

Sabato primo ottobre parte l’edizione 2022 del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, direzione artistica di Jacopo Maj, organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren e la collaborazione dell’associazione Amici del Teatro Gioco Vita. In via Santa Franca e al Teatro Filodrammatici dal tardo pomeriggio sarà l’occasione per incontrarsi all’insegna del teatro e della convivialità.

In via Santa Franca, a partire dalle ore 18.00 ritorna, dopo gli anni di sospensione a causa della pandemia, un appuntamento sempre molto atteso, aperto a tutta la città: la proposta conviviale realizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Roccapulzana, i cui volontari prepareranno per tutto il pubblico i Batarò, piatto tipico della Val Tidone.

Al Teatro Filodrammatici alle ore 20.30 la programmazione dell’edizione 2022 del Festival “L’altra scena” prenderà il via con “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”, regia di Filippo Arcuri, interpretato da Filippo Nigro (che firma anche la co-regia). Spettacolo vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 2022 categoria Teatro Contemporaneo, per la sezione Regia ad Arcuri e Nigro e per la sezione Miglior attore a Nigro).

“Every Brilliant Thing” è un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). La pièce – un’autobiografia brillante scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere” – è stata presentata in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo e al Barrow Street Theatre di New York e in tour internazionale, fra Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2021 viene messa in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo, per la coproduzione di CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Sardegna Teatro.

In questa versione, “Every Brilliant Thing” diventa una pièce partecipativa che costituisce per il pubblico innanzitutto un’esperienza. Grazie alla risposta dell’audience, alla temperatura emotiva e alle reazioni che ogni sera si creano in teatro, lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. Di fatto, Filippo Nigro riscrive in scena il pezzo insieme agli spettatori che lo vorranno aiutare. In questa direzione Fabrizio Arcuri persegue la sua personale ricerca di costruzione di immaginari collettivi che affrontano sempre riflessioni sulla vita, sulla società in cui viviamo e sul senso del teatro.