“Torniamo nel mondo del lavoro”: De Micheli candidata alla segreteria del Pd

“Non abbiamo affrontato fino in fondo le ragioni per cui il Partito Democratico esiste, cioè rappresentare il mondo dei lavoro e dei lavori. Le persone non si sono riconosciute in noi. Siamo sempre stati al governo, certo, ma i nostri comportamenti non hanno favorito questo percorso. Adesso un bagno di umiltà può farci bene”. Così la piacentina Paola De Micheli, deputata e consigliere comunale, si candida alla segreteria nazionale del Pd.

Qui sopra, ecco l’intervista a cura di Thomas Trenchi.