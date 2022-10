Rai 5 al Collegio Alberoni per una serie di documentari dedicati all’arte

Una troupe televisiva è stata nei giorni scorsi a Collegio Alberoni per registrare immagini e interviste nell’ambito del progetto dedicato alla storia dei colori, in preparazione per il noto programma Art Night, in onda su Rai 5, a cura di Silvia De Felice e condotto dall’attore e conduttore Neri Marcorè.

Ideata e diretta dalla regista Linda Tugnoli, è in fase lavorazione una serie di documentari intitolata “I colori dell’arte”, dedicata alla storia dei colori attraverso la storia dell’arte.

Le riprese presso il Collegio Alberoni, dirette dalla stessa regista Tugnoli, si sono concentrate particolarmente sui tesori artistici esposti all’interno dell’appartamento del cardinale; sono state inoltre acquisite videoregistrazioni, realizzate anche con droni, in tutti gli ambienti più suggestivi e spettacolari del Collegio e della Galleria Alberoni, concentrando la parte degli interventi degli esperti nella cornice della Biblioteca monumentale.