Fare cinema, 150 aspiranti corsisti per il corto di Leonardo Di Costanzo

Fare cinema, lo storico corso di regia della Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio, che da quest’anno è diventato parte del progetto Bottega XNL diretto da Paola Pedrazzini, in questa edizione è stato condotto dal regista Leonardo Di Costanzo, che per girare il cortometraggio di quest’anno ha fatto allestire un set in Val Trebbia. I corsisti, che anche questa volta vengono da tutta Italia (ne sono stati selezionati 15 su 150), sono stati suddivisi in comparti tra regia, produzione, fotografia.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà