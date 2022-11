Jacopo Veneziani è il nuovo presidente della Galleria Ricci Oddi. “Un onore”

Jacopo Veneziani è ufficialmente il nuovo presidente della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi. Oggi pomeriggio si è riunito il consiglio di amministrazione che ha votato all’unanimità il 28enne originario di Lugagnano, noto al grande pubblico per le partecipazioni televisive al programma Rai “Le Parole” di Massimo Gramellini. Veneziani è divulgatore e dottorando in storia dell’arte alla Sorbona di Parigi e docente alla Iulm di Milano.

Eugenio Gazzola ha mantenuto l’incarico di vicepresidente del consiglio composto da Valeria Poli, Alberto Dosi, Franca Franchi, Alessandro Casali e Gottardo Pallastrelli, che ha preso il posto del dimissionario Corrado Sforza Fogliani.

“Un onore e un piacere per me contribuire alla crescita di questa Galleria che ha grandissimi potenziali – le prime parole di Veneziani -. Il primo aspetto su cui investire tempo e denaro sarà la comunicazione perché dovremo essere capaci di far conoscere le nostre bellezze”.