Ripartono lunedì 12 dicembre alle ore 17 gli Incontri in [email protected] al Conservatorio Nicolini, la rassegna dedicata alle novità editoriali e discografiche curata da Patrizia Florio, responsabile della biblioteca. Saranno tre appuntamenti dedicati a compositori importanti nel loro contesto storico e per il territorio piacentino, che meritano sicuramente un approfondimento.

Il primo evento è focalizzato su Camillo Togni (1922 – 1993), pianista e compositore di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, che fu fra i primi in Italia a interessarsi al linguaggio dodecafonico. Allievo del giovanissimo Arturo Benedetti Michelangeli e di Franco Margola e Alfredo Casella per la composizione, è caratterizzato da un percorso artistico di ricerca di un proprio stile personale. Fortemente influenzato dalla musica di Schönberg e Webern, appartiene alla generazione di compositori nati negli anni ‘20 del Novecento, che con le loro sperimentazioni caratterizzarono la musica colta contemporanea del secondo dopoguerra. Dall’esperienza vissuta nel vivace ambiente della scuola di Darmstadt maturò una propria concezione della musica e profonde riflessioni teoriche.L’archivio e la documentazione personale di Camillo Togni sono conservati presso la Fondazione Cini di Venezia. Il compositore ha lasciato un corpus documentario completo e di grande interesse organizzato in sezioni tematiche dedicate alle sue opere, che comprendono materiali preparatori, abbozzi, partiture a stampa, note introduttive e analisi, lettere, programmi, recensioni. Di grande interesse sono anche gli scritti di Togni, le interviste, i testi per le conferenze, le lezioni e le attività di varia natura (appunti, manoscritti, edizioni), che documentano l’evoluzione del suo percorso compositivo. Alcuni contributi critici in particolare ripercorrono con grande attenzione la nascita e la fortuna del metodo dodecafonico nella musica italiana dai primi anni della formazione a quelli della maturità artistica.

Paolo Rossini, docente di storia della musica del Conservatorio Nicolini, è stato allievo di composizione di Camillo Togni al Conservatorio di Parma. Nell’incontro programmato il 12 dicembre alle 17 delineerà il profilo intellettuale complesso del compositore, arricchito da un punto di vista privilegiato grazie al rapporto personale instaurato col maestro.

Il prossimo appuntamento, programmato l’1 febbraio 2023 alle ore 17, sarà dedicato a Gian Girolamo Fogliani (1779-1824), compositore appartenente ad una delle più importanti famiglie nobili piacentine con una intensa attività artistica documentata da numerosi manoscritti pervenuti. Il profilo del compositore sarà delineato da Enrico Coden, che ha recentemente curato l’edizione critica del Concerto per flauto traversiere.

Chiude il ciclo l’appuntamento dell’8 maggio alle ore 17 dedicato ad Amilcare Zanella (1873 – 1949), compositore, pianista e direttore d’orchestra nato a Monticelli d’Ongina di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita. Formatosi al conservatorio di Parma con Dacci e Bottesini, diresse il liceo musicale di Pesaro per oltre 30 anni succedendo a Pietro Mascagni. Ebbe una ricca produzione musicale che lo colloca con dignità tra i pionieri della rinascita strumentale italiana a vallo tra ‘800 e ‘900. L’approfondimento dell’attività del compositore sarà realizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, dove è conservata una ricca documentazione relativa alle sue opere.

12 dicembre 2022 ore 17

Gli scritti di Camillo Togni, Ricordo del compositore in occasione dei 100 anni dalla nascita

Incontro con Paolo Rossini

1 febbraio 2023 ore 17

Gian Girolamo Sforza Fogliani musicista piacentino

Incontro con Enrico Coden

8 maggio 2023 ore 17

Amilcare Zanella. Ricordo del compositore in occasione dei 150 anni dalla nascita

In collaborazione con il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro