Stagione teatrale a Fiorenzuola, il 2022 si chiude con ‘Hakuna Matata’

Saranno i giovanissimi allievi del corso di minimusical promosso dalla scuola Artedanza Freetime di Fiorenzuola, i protagonisti dell’ultimo appuntamento dell’anno, nel corso della stagione 2022-2023 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola. Gli allievi del corso di minimusical si esibiranno domenica 18 dicembre, alle 17.30, sul palco del teatro fiorenzuolano, nello spettacolo “Hakuna Matata”, rivisitazione del celeberrimo musical Disney “Il re Leone”: attraverso suggestive coreografie ispirate al cult della Disney, l’emozionante musical racconterà la vita del giovane Simba, tra le difficoltà e le soddisfazioni condivise con gli amici, che supporteranno il leone intenzionato a rivendicare il ruolo di Re allo zio Scar.

LA STAGIONE TEATRALE E LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI – La stagione 2022-2023 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. Informazioni sui biglietti in vendita per l’evento presso Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail [email protected] o [email protected], o al numero di telefono 0523-985253. “Hakuna Matata” è escluso dall’abbonamento per la stagione teatrale 2022-23: non sarà pertanto possibile usufruire dell’abbonamento per assistere allo spettacolo.