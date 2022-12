Bandi Pnrr, Calza: “Burocrazia e contraddizioni, Comuni in difficoltà”

La burocrazia e le contraddizioni hanno portato a uno sfogo vero e proprio da parte della vicepresidente della Provincia e sindaco di Gragnano, Patrizia Calza. a margine dell’incontro per gli auguri con la stampa all’ente di via Garibaldi.

Al centro dell’attenzione, in particolare bandi e finanziamenti legati al Pnrr e alla transizione digitale. Da un lato accedere non è semplice, soprattutto per i piccoli comuni ma anche quando i fondi vengono assegnati la gestione è problematica.

“Lo Stato paga ma con tempistiche lunghe rispetto alle esigenze delle ditte che devono svolgere i lavori e dunque è il Comune a dover anticipare i soldi” ha spiegato Calza.

Altro esempio concreto quello della digitalizzazione, “l’Unione dei Comuni si è aggiudicata tutti i bandi e c’è una grande opportunità per digitalizzare il sistema, ma ora il Pnrr vuole che siano i Comuni singoli ad occuparsi dei bandi, quindi da un lato ci chiedono di unirci per migliorare la gestione delle risorse e poi ci chiedono di tornare a lavorare singolarmente. Quindi a livello nazionale non c’è un’idea di quello che va fatto. Stiamo ancora aspettando risposte.

Altro impegnativo lavoro quello per la preparazione dei progetti per bandi della rigenerazione urbana “ma tutti i progetti finanziati sono nei Comuni del sud perché incentrati sul criterio della vulnerabilità sociale”.

L’appello di Patrizia Calza è alla stampa per rendere note ai cittadini le difficoltà con le quali gli amministratori hanno a che fare ogni giorno e ai parlamentari perché possano intervenire per migliorare la situazione.