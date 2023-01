“Le mille e una notte” dell’Étoile Ballet Theatre apre il nuovo anno del Municipale

Si apre nel segno della danza il 2023 al Teatro Municipale: domenica 8 gennaio, alle ore 16, va in scena “Le mille e una notte” dell’Étoile Ballet Theatre, nuova creazione della compagnia piacentina che torna anche quest’anno ad inaugurare la Stagione Danza della Fondazione Teatri di Piacenza.

Ispirato alla celebre raccolta di racconti fiabeschi d’Oriente, il balletto, che nell’allestimento dell’Étoile Ballet Theatre si sviluppa in tre atti, porta in scena tre delle favole più popolari e amate: Zobeide e lo Schiavo d’Oro, Aladino e la Lampada Meravigliosa e Simbad il Marinaio.

La nuova creazione, con le coreografie di Ines Albertini e Walter Angelini, è danzata sulle musiche di Nikolaj Rimskij-Korsakov e Fikret Amirov, nell’adattamento musicale a cura di Antonio Visentin.

L’Oriente favoloso è stato trasposto in musica e danza fin dai fasti del balletto ottocentesco, catturato dall’ammaliante fascino esotico, per essere riscoperto anche nel repertorio del Novecento. Del 1888 è la celebre Suite sinfonica Shahrazād, Op. 35, del compositore russo Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov. La prima assoluta della partitura del balletto Le mille e una notte del compositore azero Fikret Amirov (1922-1984) risale invece al 1979.

Questi racconti glorificano la bellezza, saggezza e spiritualità delle donne: le celebri mille e una notte di Shéhérazade, che ogni sera narra una storia rimandando il finale al giorno successivo, prendono vita in un balletto denso di vibrante virtuosismo, interpretato dall’Étoile Ballet Theatre. In scena, i primi ballerini Ines Albertini e Walter Angelini, Triana Botaya e Francesco Bruni, i solisti Riccardo Bruttomesso, Francesco Capuano, Ovidiu Chitanu, Rafael Planells, Giulia Schenato e tutto il corpo di ballo.

L’Étoile Ballet Theatre è nato a Piacenza nel 2020 con danzatori provenienti da tutto il mondo. Ines Albertini, piacentina, e Walter Angelini hanno lavorato dal 2010 nelle compagnie americane di Boston, New Jersey, Florida, Delaware, Tennessee, California, North Carolina e New York, interpretando i ruoli principali in un vasto repertorio classico, neoclassico e contemporaneo che include Marius Petipa, Frederick Ashton, August Bournonville, Vasili Vainonen, Yury Grigorovich, George Balanchine, Jiří Kylián, Rudolf Nureyev e Leonid Lavrovsky. Dal 2017 al 2020, sono stati direttori artistici della compagnia americana US International Ballet.