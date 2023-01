Conservatorio Nicolini, incontro alla scoperta del compositore Sforza Fogliani

Il primo febbraio alle 17 si terrà nell’ auditorium Mannella del Conservatorio Nicolini, nell’ambito della rassegna ‘Incontri in [email protected]’, una conferenza dedicata alla figura del compositore Gian Girolamo Sforza Fogliani, appartenente a una delle più antiche famiglie aristocratiche piacentine. La scelta di portare alla luce uno sconosciuto protagonista della scena musicale piacentina, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, nasce dalla recente pubblicazione dell’edizione critica del concerto per flauto traversiere del 1798.

Gian Girolamo Sforza Fogliani fu un personaggio in vista della società piacentina; le sue opere sono prevalentemente conservate in archivi privati e pertanto poco conosciute. Ospite dell’evento sarà il maestro Enrico Coden, tra i curatori dell’edizione, che illustrerà con Patrizia Florio l’opera del compositore, focalizzando l’attenzione sul concerto per flauto nel contesto della produzione coeva dedicata a questo strumento. Durante l’incontro ascolteremo anche alcune composizioni per flauto e cembalo eseguite da Enrico Coden al flauto traversiere e Paola Poncet al cembalo. Il prossimo appuntamento degli ‘Incontri in [email protected]’ si svolgerà l’8 maggio alle 17 e sarà dedicato a un altro compositore piacentino, Amilcare Zanella.