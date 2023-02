Concerto per Villa Verdi, Riccardo Muti dirigerà la Cherubini al Municipale

Detto, fatto. Sono passate non più di 24 ore da quando la direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza, Cristina Ferrari, in una nota inviata a Libertà domenica mattina annunciava che insieme alla presidente Katia Tarasconi avrebbe indicato a breve un appuntamento da dedicare al salvataggio di Villa Verdi, che l’evento – e che evento – è stato organizzato.

Sarà niente meno che il Maestro Riccardo Muti a salire sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini venerdì 8 settembre al Teatro Municipale di Piacenza, per dirigere un concerto che, come altri appuntamenti dei prossimi mesi, vuole sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulla necessità di salvaguardare Villa Sant’Agata, la residenza piacentina di Giuseppe Verdi.

L’ARTICOLO DI ANGELA MARINETTI SU LIBERTA’