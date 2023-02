Degrado nelle aree verdi della Veggioletta, i residenti: “Raccogliamo noi i rifiuti”

Lattine, bottiglie di plastica, frammenti di vetro e mascherine sono solo alcuni dei rifiuti segnalati dai residenti della Veggioletta nelle zone verdi tra via Reggi e via Guicciardini.

“Nelle aiuole – dicono – molti portano a sgambettare i cani, che possono ferirsi con i cocci di vetro lasciati a terra. Proprio per evitarlo, effettuiamo noi la raccolta dei rifiuti. Una situazione che abbiamo segnalato più volte al Comune, speriamo che possa intervenire”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà