“Il Bistrot delle storie”, nel magico Spazio Luzzati i bimbi creano fiabe e personaggi

Quando gli ingredienti sono la fantasia e le magiche atmosfere dello Spazio Luzzati, non si possono intraprendere che viaggi meravigliosi, fiabe dai mille colori e dai mille personaggi, avventure in mondi fatati e fuori dal tempo.

C’è tutto questo e molto altro all’interno del nuovo progetto teatrale per famiglie e scuole dell’infanzia e primarie di Teatro Gioco Vita, che con “Il Bistrot della storie”, racconti animati nel magico mondo di Spazio Luzzati, ha aggiunto un nuovo variopinto tassello alla già ricca rassegna “A Teatro con mamma e papà”.

Oggi pomeriggio è andato in scena il primo appuntamento, con l’attrice piacentina Letizia Bravi (che ha curato il progetto insieme alla collega del centro di produzione teatrale Barbara Eforo) a prendere per mano i bimbi e le bimbe dai 7 ai 10 anni, raccontando storie liberamente ispirate a “Il tamburino magico”, “Quei poveri fantasmi”, “La casa nel deserto” e “Allarme nel presepio” di Gianni Rodari, un racconto in grado di coinvolgere coinvolgerà il pubblico, chiamato a dare il proprio contributo per far proseguire la storia.

“Il Bistrot delle storie” proseguirà domani, sempre alle 15.30, con un nuovo spettacolo per famiglie. Lunedì 13 e martedì 14, invece, alle 9 e alle 10.45 sarà la volta degli spettacoli riservati alle scuole.