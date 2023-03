Tappa del “Premio Scenario” a Piacenza dal 3 al 5 aprile al Teatro Filodrammatici

Teatro gioco vita ospiterà a Piacenza, dal 3 al 5 aprile, una delle due tappe di selezione della diciannovesima edizione del “Premio Scenario”, promosso dall’Associazione Scenario, che nasce allo scopo di valorizzare nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l’inclusione sociale. Il “Premio Scenario” e il “Premio Scenario Periferie” sono strettamente interconnessi e condividono le medesime fasi di selezione e valutazione, per confluire entrambi nella “Generazione Scenario 2023”.

I 43 partecipanti selezionati dalle commissioni nella fase istruttoria presentano i loro progetti, della durata massima di 20 minuti, in due tappe di selezione che si svolgono in forma pubblica presso Spazio Diamante (Roma, Sala Umberto, 14-15-16 marzo) e Teatro Filodrammatici (Piacenza, Teatro Gioco Vita, 3-4-5 aprile).

Un osservatorio critico, composto dai soci di scenario rappresentanti delle otto commissioni selezionatrici, vaglia i progetti destinati alla finale del “Premio Scenario” che si svolgerà a Bologna nell’ambito di “Scenario Festival” (1-4 settembre 2023).

In allegato la cartolina con il programma completo di Piacenza. Segnatevi le date: vi aspettiamo al Teatro Filodrammatici dal 3 al 5 aprile. La visione degli studi sarà aperta al pubblico, opportunità anche per il territorio di incontro con nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l’inclusione sociale.