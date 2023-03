Sicurezza, Tarasconi ospite a Mattino 5: “Più educazione, le telecamere non prevengono”

“Le telecamere non prevengono i furti, ma servono quando il reato è già stato commesso”. Lo ha detto oggi il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, ospite della trasmissione “Mattino Cinque” sulle reti Mediaset. “La certezza della pena non è l’unico fattore che conta – ha aggiunto il primo cittadino – infatti ci sono Paesi che applicano l’esecuzione capitale, ma i reati continuano a esistere. È una questione di educazione, servono azioni politiche per prevenire questi fenomeni. Certo, la repressione è necessaria, ma non basta”.

Nei giorni scorsi il tema della sicurezza ha infiammato anche il consiglio comunale di Piacenza, attraverso un botta e risposta tra l’opposizione e la maggioranza: da una parte l’esortazione del capogruppo leghista Luca Zandonella a “investire nella videosorveglianza che porta indubitabili risultati”, dall’altra invece la replica dell’esponente del Pd Sergio Ferri per cui va evitata “una città militarizzata, con il taser ai vigili, le recinzioni dappertutto o le telecamere, che servono moderatamente da disincentivo alla criminalità”.