Maratona del bilancio in consiglio, la minoranza: “Presi a pesci in faccia”

Clima rovente in consiglio comunale a Piacenza. Via alla discussione degli emendamenti al Dup (documento unico di programmazione) e al bilancio preventivo 2023-2025, i primi atti politici più importanti varati dalla giunta Tarasconi. Oggi il “parlamentino” cittadino ha proseguito la discussione del testo, verso l’approvazione che è prevista nelle prossime sedute.

In apertura, l’opposizione di centrodestra ha chiesto di sospendere i lavori dell’aula di palazzo Mercanti. “Oltre il 60% dei nostri emendamenti è stato bocciato – ha rilevato Sara Soresi (Fratelli d’Italia) – con motivazioni illogiche, che non ci permettono di giudicare in maniera adeguata i criteri di inammissibilità”. Energica anche la reazione di Patrizia Barbieri, ex sindaco e capogruppo della lista civica di centrodestra: “La minoranza è stata presa a pesci in faccia, senza essere messa nella condizione di lavorare al meglio. La valutazione degli emendamenti è stata presentata troppo tardi. La maggioranza ha deciso di optare per un muro contro muro, respingendo le idee costruttive dell’opposizione”. La minoranza, in altre parole, ha contestato il centrosinistra per aver accettato solo 186 emendamenti su 490 depositati, cioè proposte di modifica al testo esaminato dal consiglio.

Boris Infantino (Piacenza Coraggiosa) ha invece ribattuto che “l’ammissibilità degli emendamenti è una valutazione tecnica decisa dalla presidenza del consiglio comunale, e non una decisione politica”. Anche il capogruppo dem Andrea Fossati ha rimarcato che “alcuni emendamenti sono stati bocciati dagli uffici per ragioni tecniche”. Ad accendere la miccia, dunque, è stata l’evocazione della “tagliola”, ovvero l’eliminazione per irregolarità di un gran numero di emendamenti. Dalle fila del centrodestra, il consigliere Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) ha avanzato la terza richiesta di sospensiva dei lavori, anch’essa respinta dalla maggioranza dell’aula: “Occorre convocare una conferenza dei capigruppo per esaminare perché alcuni emendamenti sono stati ammessi e altri no”. Pronta la risposta di Gianluca Ceccarelli (Pc Oltre): “Non è compito del consiglio comunale ragionare sull’ammissibilità degli emendamenti”.

Bilancio preventivo che, lo ricordiamo, comprende – tra le altre cose – l’aumento dell’addizionale comunale Irpef e della tassa di soggiorno destinata ai turisti negli alberghi, oltre un impegno economico maggiore per i rincari energetici e per alcuni servizi come 1,5 milioni nel settore dell’istruzione, 226mila euro per l’edilizia abitativa, 412mila euro per lo sviluppo sostenibile, 700mila euro per i trasporti e 4,2 milioni per le politiche sociali.