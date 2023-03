Ex-consorzio: residenza per studenti “Molini degli Orti”. Al via lo studio di progetto

Un sito industriale da rigenerare, il più grande della città, che dovrà fare i conti con il forte legame, conservato da sempre, con il territorio. E’ l’area degli ex consorzi agrari di via Colombo, che Terrepadane in collaborazione con il Politecnico di Milano sta mettendo al centro di una ipotesi di progetto per una destinazione d’uso non orientata all’accoglienza di nuove forme di ricettività, la Residenza per Studenti “Molini degli Orti”.

L’occasione è offerta dalla crescente popolazione di studenti universitari con la necessità di soluzioni strutturate che promuovano lo sviluppo di un mercato degli alloggi.

Reinventare gli spazi per intravederne le nuove funzionalità. E’ l’obiettivo cui saranno chiamati una novantina di studenti del primo anno di magistrale del Laboratorio di progetto e costruzione dell’architettura del Politecnico di Milano.

Nella mattinata di giovedì 16 marzo Terrepadane ha organizzato un seminario di cultura tecnologica e progettazione, con al centro l’idea di studentato negli ex consorzi, al quale hanno preso parte Roberto Bolici, Matteo Gambaro, Fabrizio Schiaffonati, Elena Mussinelli del Politecnico di Milano, Adolfo Baratta dell’Università degli Studi Roma, accolti dal presidente di Terrepadane, Marco Crotti.

Presente anche l’assessore all’Urbanistica di Piacenza, Adriana Fantini.