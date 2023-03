Ex albergo San Marco, “in futuro museo dedicato a Verdi e aule per il Nicolini”

“Siamo noi stessi a essere i primi promotori delle nostre bellezze e della nostra storia. Molti piacentini non sanno che il maestro Giuseppe Verdi era solito alloggiare all’albergo San Marco. Quindi abbiamo voluto lasciare un segno per chi passa di qui”. Sono le parole dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza davanti alla struttura che il Comune ha l’intenzione di riqualificare attraverso “un progetto costruito in sinergia a enti pubblici e privati al fine di donare l’albergo alla comunità” precisa l’assessore.

l comune di Piacenza intende infatti valorizzare il legame della nostra città con Giuseppe Verdi e il primo passaggio è stato l’installazione di una gigantografia a lui dedicata posta sulla facciata dell’ex albergo San Marco, dove il maestro era solito alloggiare. Solo il primo di un lungo percorso che vedrà la convocazione di enti pubblici e privati per istituire un progetto condiviso sul futuro della struttura. In seguito, sarà necessario trovare un accordo con la Regione Emilia-Romagna proprietaria di due terzi dell’edificio. “L’albergo ha un costo vivo di un milione e 800 mila euro – spiega Fiazza – di questa cifra, il Comune è proprietario del 24 % quindi potrebbe avere uno sconto di circa 700 mila euro, ma bisogna ragionare insieme a Regione e Ausl”.

Siamo ancora nell’ambito delle possibilità, ma sono chiare le idee dell’assessore: “Non si può slegare il futuro dell’albergo San Marco dalla figura di Verdi, quindi vorremmo farlo diventare un museo, ma non solo, anche una struttura da mettere a disposizione dell’università Nicolini”.