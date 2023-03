Verso il mondo del lavoro: visita a Jobs per gli studenti di Isii Marconi e istituto Volta

Open Day oggi alla Jobs di Montale per gli studenti delle classi quinte dell’Isii Marconi e dell’istituto Volta. Per cominciare a decidere il proprio futuro, visitando una delle aziende d’eccellenza del tessuto produttivo piacentino, capace di collocare i suoi macchinari di automazione industriale in tutto il mondo.

Una giornata alla quale Jobs ha dato l’appellativo delle tre I: industria, innovazione, istruzione.

Presenti anche gli stand di società partner, con le quali gli studenti hanno potuto parlare e chiedere informazioni sulle loro attività. E poi le testimonianze di chi come loro aveva intrapreso studi tecnici ed è stato inserito nel mondo del lavoro negli ultimi anni.