Venerdì in Cattedrale il Requiem di Cherubini per coro misto e orchestra

Nel segno della rinnovata collaborazione tra Diocesi di Piacenza-Bobbio e Fondazione Teatri di Piacenza, venerdì 31 marzo alle 20.30 verrà eseguito il Requiem in do minore per coro misto e orchestra di Luigi Cherubini nella Cattedrale di Piacenza, affidato all’interpretazione dell’Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Teatro Municipale. A dirigere la composizione sacra sarà Matteo Beltrami, di ritorno a Piacenza dopo il recente successo del Trovatore verdiano.

Precederà il Requiem, in prima esecuzione assoluta, Room ninety-seven – sopra una passacaglia di Bernardo Storace del compositore e organista piacentino Federico Perotti.

Dopo il Requiem di Mozart dello scorso anno, eseguito in occasione delle Celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, si rinnova dunque l’emozione dell’ascolto di un capolavoro di musica sacra nel Duomo di Piacenza.

Composto nel 1816 a Parigi, il Requiem di Cherubini venne eseguito per la prima volta nella Basilica di Saint-Denis il 21 gennaio 1817, per commemorare il 24° anniversario della morte di Luigi XVI.

Cherubini era stato nominato Surintendant de la musique presso la Cappella Reale da Luigi XVIII, in seguito alla Restaurazione: al compositore venne commissionata una Messa da requiem in memoria del sovrano ghigliottinato allo scoppio della Rivoluzione francese.

Lodato da compositori quali Brahms, Schumann, e Beethoven che addirittura lo preferiva a quello di Mozart, il Requiem del compositore fiorentino si distingue per l’assenza dell’alternanza tra momenti corali e quartetto vocale a solo: è il coro a campeggiare per l’intera durata della composizione, in un dialogo introspettivo con il divino, che comporta l’eliminazione dei solisti. Il tono pacato e composto, lo stile solenne e universale, furono apprezzate anche da Hector Berlioz nel 1842, proprio in occasione della morte di Cherubini.