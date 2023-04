Scontro sul nuovo direttore dei musei: “Debiti politici”. Fiazza: “Noi trasparenti”

IN AGGIORNAMENTO

“Un avviso pubblico che pare costruito ad hoc per pagare i debiti politici che partono da qualche mese fa, in particolare dal momento in cui la lista di maggioranza Piacenza Oltre è stata esclusa dalle nomine in giunta lo scorso luglio”. È la dura accusa con cui il consigliere di minoranza Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) ha attaccato l’amministrazione Tarasconi, riferendosi al piano del personale varato dal Comune che comprende un’assunzione a tempo determinato – fino alla scadenza del mandato – di un direttore scientifico dei musei civici, incarico per il quale è stata pubblicata la procedura di selezione per curricula e colloquio. Una nomina che negli atti è ritenuta necessaria “per un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture museali” e poiché “nell’organico dell’ente non risultano presenti figure professionali adeguate”.

Il caso è emerso oggi in consiglio comunale a Piacenza, nella prima seduta dopo la recente “maratona” di quasi 50 ore che ha portato all’approvazione del bilancio di previsione 2023. Secondo Papamarenghi, “la giunta ha voluto depennare dal piano assunzioni la nostra indicazione di individuare un conservatore dei musei, ovvero un ruolo scientifico a tutela del patrimonio cittadino, preferendo optare per una figura esterna. Eppure in Comune le professionalità non mancano, anzi. L’avviso pubblico richiede titoli di laurea alquanto curiosi per la posizione ricercata, oltre alle ristrette tempistiche di candidatura limitate a quindici giorni e all’esigenza di una disponibilità immediata”. Papamarenghi, inoltre, ha sostenuto che “una nota del direttore generale dichiara l’assenza di figure adeguate già dipendenti dell’ente, ma ciò non corrisponde alla realtà a fronte della presenza di giovani con le lauree richieste e, soprattutto, dell’ex responsabile di cultura e musei di un altro Comune ben più grande di Piacenza. L’impressione è che il sindaco miri a pagare un debito politico attraverso una nomina diretta. La modalità – ha concluso il consigliere di opposizione – è inaccettabile”.

“Queste insinuazioni sono irrispettose – ha ribattuto Caterina Pagani (Piacenza Oltre) – se il bando è davvero riconducibile alla figura di Fabio Obertelli, storico dell’arte che era candidato nella nostra lista, auspico che l’iter avvenga nella massima trasparenza. Non sono a conoscenza del contenuto di questo avviso”. Pagani, inoltre, ha fatto sapere che “Piacenza Oltre prende le distanze. Obertelli farà le sue valutazioni, ma quanto insinuato dal consigliere Papamarenghi danneggia la sua professionalità”. Energica anche la reazione dell’assessore alla cultura Christian Fiazza: “Che senso ha continuare ad alimentare questa cultura del sospetto? Il Comune è una casa trasparente. Le parole di Papamarenghi, riferite addirittura a una falsità in atto pubblico, fanno male e lasciano l’amaro in bocca. Ho letto l’avviso pubblico solo stamattina, e non prima. La politica non interviene nelle decisioni degli organi tecnici. Ho chiesto esclusivamente il coinvolgimento della dirigente uscente Antonella Gigli nella formulazione del profilo, e non altro. Esiste un principio di trasparenza e intangibilità nella pubblica amministrazione che non oltrepasserò mai. Non so chi presenterà la domanda al bando”.

“NO AL BALLETTO DELLE POLTRONE IN PIACENZA EXPO” – A far discutere in consiglio comunale è stato anche il futuro di Piacenza Expo: ‘attuale amministratore unico Giuseppe Cavalli, indicato dall’ex amministrazione Barbieri, è in scadenza nelle prossime settimane e il sindaco Tarasconi punterebbe a rinnovarlo. Pur con la reintroduzione di un Cda al suo fianco, e non più un uomo solo al comando: una prospettiva che piace al Pd, partito di maggioranza, ma desta qualche perplessità tra l’opposizione e proprio il vertice uscente Cavalli. “La scelta di un amministratore unico alla guida di Piacenza, e non un consiglio di amministrazione, era stata adottata dalla precedente giunta comunale di centrodestra per ottimizzare i costi e velocizzare la macchina decisionale del polo fieristico a Le Mose – ha ricordato Gloria Zanardi (FdI) – invece la maggioranza, oggi, vuole aumentare gli incarichi attraverso la reintroduzione di un Cda a tre componenti per soddisfare varie sensibilità politiche, ma il balletto delle poltrone non è accettabile. Piacenza Expo non può rappresentare uno spazio per risolvere le correnti interne al Pd”.

DAI CICLISTI AI PICCIONI – La fase delle comunicazioni è stata dedicata a vari temi. Matteo Anelli (Pc Coraggiosa) ha proposto l’installazione di “cartelli viabilistici che avvertano gli automobilisti della presenza di un tratto frequentato dai ciclisti, così da limitare gli incidenti che vedono coinvolti gli utenti deboli della strada”. Per Tiziana Albasi (Pd) “è necessaria una rete istituzionale per promuovere l’orientamento scolastico”. Sara Soresi (FdI) ha posto l’attenzione sui piccioni: “La loro presenza massiccia è un problema per la pulizia negli spazi urbani della città, anzitutto i monumenti e i marciapiedi, senza dimenticare le criticità legate all’igiene pubblica. Molti cittadini mi segnalano la diffusione delle zecche da piccione nelle loro abitazioni. L’amministrazione deve varare una nuova ordinanza con il divieto di dare da mangiare ai piccioni”. Il capogruppo dem Andrea Fossati ha messo in rilievo “le preoccupazioni e le difficoltà oggettiva nella stesura dei progetti finanziati dal Pnrr, perciò il Comune di Piacenza ha avviato i concorsi per le nuove assunzioni in modo lungimirante”.