Piacenza Expo, venerdì si decide: verso un Cda con Cavalli, Colla e Montesissa

Cambio di modulo, per utilizzare una metafora calcistica, alla guida di Piacenza Expo: dal centravanti di sfondamento al tridente. L’attuale amministratore unico Giuseppe Cavalli, indicato dall’ex giunta Barbieri e in scadenza di mandato, sarà rinnovato e presto affiancato da altri due consiglieri di amministrazione al vertice dell’ente fiera di Le Mose. È ormai cosa certa infatti la reintroduzione del Cda, già presente in passato e soppresso dalla precedente amministrazione in favore di una sola figura di comando con l’obiettivo di velocizzare l’iter decisionale.

L’assemblea di Piacenza Expo è in programma questo venerdì alle 15. Nel confronto con il Comune di Piacenza, socio di maggioranza del polo fieristico, Cavalli ha dato la sua disponibilità al sindaco Katia Tarasconi per la riconferma per un terzo mandato nonostante alcuni tentennamenti iniziali dovuti al ritorno al Cda, percepito come una sorta di “commissariamento”. Insieme a Cavalli, salvo sorprese, il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da Erika Colla, manager dell’omonimo caseificio e vicepresidente provinciale di Confindustria, e dall’imprenditrice vitivinicola Elisabetta Montesissa, direttrice nazionale di Terranostra: la rosa dei nomi sarebbe pressoché sicura, con l’intesa dei vari soci. Ma fino all’ultimo, va detto, ogni scenario è possibile.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: