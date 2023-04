Gli allievi del Conservatorio di Cremona domenica sul palco del Nicolini

All’interno della rassegna Concerti della Domenica, il Conservatorio Nicolini ospita, il 23 aprile alle 10.45 sul palco del Salone, gli allievi del Conservatorio di Cremona “Claudio Monteverdi” che si esibiranno in un concerto con musiche di Johannes Brahms e Pablo de Sarasate. Più precisamente, del compositore tedesco, verranno eseguiti la Sonata per violoncello e pianoforte op.38 n.1 in mi minore, il quintetto in si minore per clarinetto e archi op.115 e lo scherzo dalla Sonata F.A.E.. Verrà proposta infine Carmen Concert Fantasy del violinista e compositore spagnolo.

L’ingresso è libero.

“In questa edizione dei Concerti della Domenica il Conservatorio ha il piacere di ospitare concerti scambio con studenti di altri conservatori, presso i quali verranno successivamente invitati ad esibirsi i nostri allievi – dichiara la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali – Questo in un’ottica di apertura e collaborazione, perché il Conservatorio ha il dovere di aprirsi verso altre istituzioni e confrontarsi per essere sempre più produttivo e competitivo”.