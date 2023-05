Amore, amicizia, memoria: le parole chiave del concerto di sabato. “Piacenza ricorda”

Il ricordo di chi non c’è più dopo una vita spesa a curare i malati sarà la colonna portante del concerto che sabato sera al Teatro municipale porterà sul palco i Cani della Biscia assieme a Liliana Palumbo e Giovanni Rosa. L’iniziativa “Piacenza ricorda” è nata per non dimenticare gli operatori Ausl e soci Lilt che sono scomparsi nell’ultimo anno.

Un concerto inedito, sui temi dell’amore, dell’amicizia, del ricordo, e per sostenere la Casa di Iris di Piacenza, al quale verrà devoluto l’intero ricavato della vendita dei biglietti.

L’INTERVISTA DI MARCO MOLINARI AI PROMOTORI DELL’INIZIATIVA: