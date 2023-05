Conservatorio, il 9 maggio passeggiata musicale in centro storico. Il programma

Torna la tradizionale passeggiata musicale del Conservatorio Nicolini. Martedì 9 maggio, a partire dalle 15.00, diverse classi del Nicolini, unitamente ai cori Alberoni, Artemisia, Le Voci del Terzo e di Mucinasso, all’orchestra del liceo Respighi, del liceo Gioia e della scuola Calvino, ai laboratori musica, teatro e percussioni della scuola Mazzini e alle associazioni Tempus Fugit e Archi in musica, si riverseranno per le strade del centro storico di Piacenza per eseguire un concerto diffuso in diverse location del centro storico.

La manifestazione, contrassegnata da quindici tappe, è inserita nel calendario della rassegna musicale Una Stagione su Misura curata dalla docente del Conservatorio Patrizia Bernelich. “La Passeggiata Musicale mette in moto tante realtà musicali cittadine, invitate dal Conservatorio, per regalare a Piacenza un clima di festa e coinvolgimento emotivo – dichiara Bernelich -. La diversità dei flash-concerti a cielo aperto farà risuonare strumenti e formazioni di eccellenza con repertori accattivanti – conclude la docente -. Sarà la voglia di fare, e ascoltare, insieme musica, dal vivo, la nota vincente che tutti saranno invitati ad intonare”.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Alle 15 sul sagrato della Basilica di San Francesco: