Si alza il sipario su Xnl Musica: nuove aule didattiche per jazz ed elettronica

Esecuzione, composizione, sperimentazione di sonorità, partiture, strumenti contemporanei: domani, venerdì 3 maggio, alle 18.30 Xnl in via Santa Franca apre ufficialmente le porte alla sezione Musica, grazie al Conservatorio Nicolini e, in particolare, al suo dipartimento di elettronica e jazz.

La sede del centro della Fondazione di Piacenza e Vigevano – luogo di commistione di linguali artistici, abbinati a percorsi formativi d’eccellenza – si arricchisce dell’ultimo tassello che va ad aggiungersi a Xnl Arte e ai progetti di Bottega Xnl Cinema e Teatro.

La nuova sezione è collocata al piano -1 e ha a disposizione quattro aule dotate di attrezzature e tecnologie musicali d’avanguardia. “Completiamo con Xnl Musica un progetto di centro al servizio della città, dei fruitori delle arti e della formazione dei giovani – commenta il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. È una soddisfazione poter portare a compimento un’idea di Centro nel quale i vari ambiti culturali si legano e convivono: se sulla carta tutto questo poteva sembrare troppo ambizioso, oggi è invece una bellissima realtà. Con XNL Musica si compie il disegno culturale della Fondazione per il territorio; uniamo al cinema, al teatro, all’arte contemporanea anche la musica, innestando l’offerta artistica a percorsi didattici virtuosi. La collaborazione con il Conservatorio ha inizio con i migliori auspici, e gli eventi che abbiamo pensato per dare il via ufficiale credo siano emblematici dell’entusiasmo con cui vogliamo coinvolgere tutta la città, affinché si senta parte del nostro progetto”.

“L’Inaugurazione del 3 maggio è un momento molto importante della storia del Conservatorio – sottolinea il presidente del Nicolini Massimo Trespidi – è la dimostrazione della crescita e dell’ampliamento dell’offerta artistica e musicale dell’unica università interamente piacentina. Grazie alla collaborazione, fruttuosa ed efficace, con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e con Xnl possiamo beneficiare di questi spazi che diventano punto di riferimento della nostra città per valorizzare la musica jazz ed elettronica e soprattutto i giovani che sono i nostri più diretti e più importanti interlocutori. Sono molto contento di questo importante obiettivo raggiunto anche per merito del lavoro di coloro che mi hanno preceduto; un gioco di squadra che fa crescere il Conservatorio Nicolini”.

LE AULE PER ELETTRONICA E JAZZ

Xnl Musica vedrà dunque protagonista il dipartimento di musica elettronica e jazz del Conservatorio. Nelle quattro aule collocate nel seminterrato, un’attenta programmazione annuale, con masterclass e seminari innovativi nel campo artistico musicale contemporaneo d’avanguardia – concentrandosi in ambito elettroacustico e visuale – la nuova sezione Musica troverà così stretta congiunzione con gli altri settori del centro. Uno sguardo sarà incentrato anche sulla ricerca, con obiettivi a lungo termine legati alla programmazione di master e dottorati sulla musica per film. Il Conservatorio intende, inoltre, aprire le porte alla presentazione di corsi e lezioni specifici per i ragazzi di ogni età che intendano scoprire e apprendere non solo come fare musica, ma anche delle molteplici opportunità lavorative che questo mondo offre. Il proposito è anche portare un contributo artistico all’arte contemporanea, ideando eventi all’avanguardia che possano diffondere ed estenderne l’idea alla città.

GLI EVENTI

Venerdì 3 maggio alle 18.30 è in programma il taglio del nastro, seguito dalla presentazione del progetto educativo e culturale e degli spazi. Il momento inaugurale si chiuderà con un brindisi alle 19.30 e sarà seguito, alle 20.30, dalla proiezione di un videomapping musicale sulla facciata di Xnl. Sabato 4 maggio le sale musica saranno aperte al pubblico dalle 10 alle 18 e animate con installazioni sonore realizzate dagli studenti e dai docenti del Conservatorio.