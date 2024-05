Xnl Musica, ecco lo spazio per elettronica e jazz a Piacenza: “Qui didattica e ricerca”

Non solo didattica, ma anche ricerca, supporto professionale e iniziative di aggregazione. È questo l’obiettivo di Xnl Musica, la nuova sezione inaugurata oggi – 3 maggio – nel palazzo Xnl in via Santa Franca per l’approfondimento dell’elettronica e del jazz, grazie all’intesa tra il Conservatorio Nicolini e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Nelle quattro aule collocate nel seminterrato, si darà spazio a un’attenta programmazione annuale, con masterclass e seminari innovativi nel campo artistico musicale contemporaneo d’avanguardia: la nuova sezione Xnl Musica troverà così stretta congiunzione con gli altri settori del centro. Uno sguardo sarà incentrato anche sulla ricerca, con obiettivi a lungo termine legati alla programmazione di master e dottorati sulla musica per film. Il Conservatorio intende, inoltre, aprire le porte alla presentazione di corsi e lezioni specifici per i ragazzi di ogni età che intendano scoprire e apprendere non solo come fare musica, ma anche delle molteplici opportunità lavorative che questo mondo offre. Il proposito è anche portare un contributo artistico all’arte contemporanea, ideando eventi all’avanguardia che possano diffondere ed estenderne l’idea alla città.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: