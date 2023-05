Compositore, pianista, direttore d’orchestra: il Conservatorio ricorda Amilcare Zanella

Compositore, pianista, direttore d’orchestra, didatta, organizzatore di eventi musicali e direttore di importanti istituzioni. Il piacentino Amilcare Zanella, nato 150 anni fa a Monticelli d’Ongina, è stato ricordato in un convegno inserito all’interno della rassegna Incontri in [email protected] del Conservatorio Nicolini. Un appuntamento, curato dalla docente Patrizia Florio, da Concetta Assenza del Conservatorio Rossini di Pesaro e da Fabrizio Garilli, già direttore del Nicolini, che vuole riportare l’attenzione sul musicista apprezzato in vita, lodato nelle cronache dei giornali dell’epoca e oggi quasi dimenticato e sconosciuto ai più. Se alcune sue opere erano presenti nei programmi concertistici di importanti pianisti, oggi è completamente assente.

Dopo l’introduzione di Patrizia Florio, Concetta Assenza ha focalizzato l’attenzione sul fondo Zanella della Biblioteca del Conservatorio di Pesaro, dove è conservato il corpus delle sue partiture autografe che rappresentano gran parte della produzione composta negli anni in cui fu direttore del Conservatorio Rossini (1905-1940), punto di partenza imprescindibile per la ricostruzione e lo studio della sua opera.

Fabrizio Garilli ha parlato della riscoperta di Amilcare Zanella in ambito piacentino e della attività svolta per far conoscere e diffondere la figura del compositore.