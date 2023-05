La “Passeggiata musicale” del Conservatorio Nicolini invade le vie del centro

Cinque ore ininterrotte di musica, quindici location, decine di studenti e musicisti coinvolti. È tornata la “Passeggiata Musicale” targata Conservatorio Nicolini che con le proprie classi, unitamente ai cori Alberoni, Artemisia, Le Voci del Terzo e di Mucinasso, all’orchestra del liceo Respighi, del liceo Gioia e della scuola Calvino, ai laboratori musica, teatro e percussioni della scuola Mazzini e alle associazioni Tempus Fugit e Archi in musica, si sono riversate per le strade del centro storico di Piacenza per eseguire un concerto diffuso in diverse location; da San Francesco al Duomo, passando per Sant’Antonino e il teatro Municipale per arrivare infine al Conservatorio.

“Quest’anno più che mai c’è stata una grande partecipazione, un grande entusiasmo – afferma l’organizzatrice dell’evento Patrizia Bernelich -. Questo gratifica anche noi docenti del Conservatorio, che ci preoccupiamo, tra le altre cose, di diffondere la cultura musicale e soprattutto di mantenere degli ottimi rapporti e degli scambi con tutte le varie scuole e associazioni musicali del territorio”.