Nuove telecamere in centro storico, le multe scatteranno dal 12 giugno

Il Comune di Piacenza ha comunicato che la giunta ha approvato oggi una proroga di 28 giorni per il regime di pre-esercizio delle telecamere che controllano gli accessi all’area pedonale urbana in centro storico.

Ciò significa che le sanzioni per i veicoli non autorizzati non scatteranno, come inizialmente previsto, da lunedì 15 maggio, bensì a partire dal 12 giugno.

“Come anticipato nei giorni scorsi – spiega l’assessore Matteo Bongiorni – abbiamo recepito le richieste delle associazioni che rappresentano commercio e artigianato, confermando inoltre la valutazione, condivisa con gli uffici di competenza, sulla necessità di prolungare questo periodo in cui l’obiettivo è innanzitutto la diffusione capillare delle informazioni e il perfezionamento di tutti i meccanismi tecnici che potranno rendere sempre più immediati gli iter amministrativi per i cittadini. Stiamo lavorando – aggiunge – all’aggiornamento informatico della banca dati collegata al sistema gestionale dei pass temporanei e permanenti, in modo che i cittadini rientranti nelle categorie cui è consentito l’ingresso in Apu vengano automaticamente registrati, senza dover inviare specifiche richieste o contattare ulteriormente gli operatori. Questo processo di semplificazione, che per noi è molto importante, nasce con l’intento di far rispettare le regole tutelando, nel contempo, i diritti e le legittime esigenze di chi risiede, lavora o ha improrogabili e motivate necessità di accedere all’Area pedonale con la propria auto o un veicolo di servizio”.

Tutti i dettagli sul sito www.comune.piacenza.it.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà