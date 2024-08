“In centro è quasi impossibile trovare uno stallo per disabili che non sia riservato”

Se una persona che ha una disabilità sale sulla sua auto e intende recarsi nel centro storico di Piacenza può ritrovarsi a girare, girare e rigirare prima di trovare un parcheggio per disabili che non sia riservato. Un problema da sempre avvertito, spiegano gli interessati, ma che da un anno e mezzo è diventato ancora più evidente. La difficoltà nel trovare uno stallo per disabili non riservato, quindi libero per tutti coloro che ne avrebbero diritto, è diventato per molti piacentini con disabilità molto complicato.

Sono diverse le lettere dello stesso tenore giunte negli ultimi mesi a Libertà.

In generale, l’anagrafica in possesso di Palazzo Mercanti riporta che in città gli stalli disabili sono 868, di cui 269 assegnati con personalizzazione, quelli quindi riservati a specifiche persone, il 30% del totale.

Prendendo in considerazione l’area entro il cerchio delle mura (compresa tra Barriera Torino, Genova, Roma e Milano), gli stalli complessivamente dedicati ai disabili – riservati e non riservati – sono 203 (23,4% degli stalli disabili sul totale), di cui 77 quelli delle zone Ztl e Apu. Di questi ultimi 77 stalli, sono 33 quelli riservati.

“Al momento sono in corso verifiche specifiche su 43 stalli riservati” dice l’assessore Matteo Bongiorni.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ