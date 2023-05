Avvicinare i giovani alla musica: prove aperte del conservatorio Nicolini

Un’occasione per scoprire i segreti dell’orchestra del Conservatorio Nicolini. Sabato 13 maggio alle 10 nel Salone della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca si terrà in via straordinaria una prova aperta al pubblico dell’orchestra del Nicolini diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo. Un’ opportunità anche per i vari dipartimenti del Conservatorio, tra i quali Musica di insieme, Archi, Fiati, Percussioni , Composizione e Nuove Tecnologie, di mostrare al pubblico, composto anche da studenti di scuole medie e superiori, le proprie peculiarità. L’evento sarà anche registrato da esperti di tecnica del suono che ne illustreranno caratteristiche e importanza. Durante la mattinata saranno eseguiti diversi brani di Mozart e Bartok oltre che a componimenti di studenti del Nicolini. Gli organizzatori consigliano di prenotare il posto gratuito telefonando a 0523 383435 o scrivendo una mail a [email protected] . Si tratta del primo appuntamento di un progetto di orientamento attivo scuola-università, composto da cinque incontri e rivolto alle classi terze, quarte, quinte delle scuole superiori, con lo scopo di facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all’università e di ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all’aumento del numero dei laureati.

