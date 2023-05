Al Conservatorio “Cartoline dall’Italia”: concerto pianistico a quattro mani

Continua con successo la rassegna “I Concerti della Domenica” del Nicolini che il 14 maggio, sempre alle 10.45 sul palco del Salone del Conservatorio, propone “Cartoline dall’Italia”, evento dedicato alla musica italiana del secolo scorso con il duo pianistico a quattro mani composto da Maria Grazia Petrali e Paola Del Giudice e con la performance dell’artista Silvia Rastelli. “Grandi musicisti, che ingiustamente non hanno sempre riscosso il successo che avrebbero meritato: Ottorino Respighi, Giuseppe Martucci, Alfredo Casella, in queste pagine raccontano, infatti, molta storia dell’Italia di quegli anni: canti popolari e giochi dei bambini nei cortili, la grande tradizione operistica, il teatro dei burattini, la bellezza della città eterna con i suoi panorami all’ombra dei pini – spiega la pianista, nonché direttrice del Conservatorio, Maria Grazia Petrali -. Pagine originali per il pianoforte a quattro mani si alternano a pagine in cui i suoni dell’orchestra rivivono sulla tastiera grazie ad una sapiente trascrizione – continua la direttrice -. Un mondo di colori tradizione e fantasia che in questa giornata dedicata a tutte le mamme vuole regalare freschezza, serenità e un po’ di leggerezza”.

