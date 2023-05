“Vivi Morigi”: tre concerti in collaborazione con gli studenti del Nicolini

Come avveniva in tempi antecedenti alla pandemia, nello splendido chiostro del Collegio Morigi si terranno appuntamenti musicali targati Conservatorio Nicolini. La rassegna, chiamata “Vivi Morigi”, è composta da tre concerti; il primo, venerdì 19 maggio alle 21, ospiterà un programma che vede la collaborazione di studenti e docenti del Nicolini nella realizzazione del celeberrimo Quintetto di Schubert “La Trota”, capolavoro del repertorio cameristico ottocentesco. Le successive date ospiteranno invece due concerti, sempre di musica da camera, ad opera degli studenti, con un programma dedicato al repertorio del secolo scorso con musiche di Debussy, Turina e Villa Lobos, martedì 23 Maggio, ed un programma di quartetti e quintetti mozartiani che il 26 maggio, sempre alle ore 21, concluderà la rassegna. “Siamo molto felici e ringraziamo il Collegio Morigi, con cui ha collaborato in quest’occasione il nostro docente Marco Decimo, per averci offerto di nuovo questa opportunità di far conoscere le nostre eccellenze anche al di fuori dei nostri spazi” dichiara la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali.

