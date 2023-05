ÄŒechov arriva domani alla Sala dei Teatini con lo spettacolo “Tre Sorelle”

E’ in programma domani sera, venerdì 19 maggio, alle 21.00 alla Sala dei Teatini di via Scalabrini lo spettacolo “Tre Sorelle”, riduzione e adattamento del dramma di Anton Čechov portato in scena dagli attori di KabStudio, il laboratorio di “Kabukista Teatro”.

In una scenografia scarna ed essenziale si muovono i personaggi, impigliati in un’esistenza scandita dalla noia e dalla disillusione, incatenati alle loro irrealizzate velleità e a un tempo lineare dal quale vengono schiacciati. Sospesi nel vuoto, condannati a ripetersi, i protagonisti sembrano limitarsi a condividere lo spazio della loro vita nell’incomunicabilità, accompagnati da un incessante parlare che diventa il rumore di fondo di un’esistenza dolente e inespressa. Promesse di felicità, matrimoni, amori, amicizie, niente sembra destinato a durare, travolto dalle maree del tempo e dalla solitudine alla quale tutti i personaggi sembrano condannati.

Gli attori: Lorenza Agosti, Francesca Capri, Flora Croce, Arianna Farao, Mary Daniel Fidel, Francesco Ghezzi, Alessandro Glorioso, Filippo Grecchi, Francesco Grecchi, Kekeba Kone, Salvatore Mortilla, Jessica Jane Nocella, Elia Passeri, Melissa Rizzi, Maria Tagliafichi, Graziella Trecordi, Serena Varrucciu.

Regia: Silvia Zacchini

Costumi a cura di Francesca Capri per Frida’s View e Graziella Trecordi per Sant’Antonino 34