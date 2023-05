“Una mancia in più”: al via il gioco per votare baristi, parrucchiere e commessi

Il caffè al bar, la maglietta acquistata in negozio, il taglio di capelli a regola d’arte: piccole abitudini della nostra vita che nascondono un professionista esemplare. Oggi potremo esprimere una preferenza per i nostri baristi, parrucchieri o commessi preferiti grazie al gioco promosso da Editoriale Libertà intitolato “Una mancia in più”. Una novità dedicata a tre categorie: barista, parrucchiere e commesso, per i quali i lettori potranno votare dando loro una simbolica mancia online. Ogni professionista potrà candidarsi per una sola categoria. Le candidature potranno essere inserite fino al 4 giugno, e a partire dal 7 giugno, sarà possibile votare il proprio professionista preferito, uno per ogni categoria interessata dal gioco. Il voto avverrà on line tramite apposita piattaforma elettronica raggiungibile dal sito www.liberta.it e poi dal relativo banner “Una mancia in più”

