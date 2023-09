“Una mancia in più”: domenica 3 settembre festa con i vincitori

Per oltre un mese sono stati protagonisti sul quotidiano “Libertà”, la loro simpatia e la professionalità che mettono quotidianamente nel lavoro che fanno hanno conquistato i piacentini che li hanno eletti “re” dei professionisti. Ora avranno finalmente il momento che meritano, il gran finale in compagnia di tutti coloro che li hanno supportati. Tutto pronto per la festa dedicata ai vincitori di “Una mancia in più”, il gioco promosso da Editoriale Libertà rivolto ai baristi, parrucchieri/estetisti e commessi di Piacenza e provincia votati dai lettori. L’evento, rinviato domenica scorsa a causa del maltempo, si terrà questa domenica a partire dalle ore 18 al bar Statale 45. S

Saranno presenti i vincitori delle tre categorie, a cominciare dal “padrone di casa” Elia Pinotti del Bar Statale 45 che ha vinto la categoria baristi con 1964 punti (pari al 41 % delle preferenze), più del doppio della seconda classificata Marika Bessi del Bar Tabaccheria Raffalda che si è fermata a 935 (19 % del totale), mentre dietro di loro è arrivata terza Daniela Dasca del M.D.G. G Bar con 396 punti (8 %), Fabio Agnelli di Nat/Natural Touch che si è issato in cima alla categoria estetisti/parrucchieri con 1696 punti, 47 % delle preferenze totali con le quali ha superato la seconda classificata Serena Trasburgo di Fascino by Elena (954 punti e 26 %) e il terzo Marco Cavalli di Cm Acconciature di Carpaneto (295 punti e 8 %), e Vittorio Ghigliani della salumeria Artevi di Bobbio che ha trionfato raccogliendo 1159 preferenze (45 % del totale), oltre la metà delle 547 ottenute dalla seconda classificata Paola Daturi di To Be Donna (il 21 %), mentre il terzo arrivato Enrico Braga della Vecchia Macelleria di Cavallo ne ha collezionate 284 (l’11 %).

La festa sarà un evento speciale, voluto fortemente dai tre vincitori che l’hanno organizzata insieme, per passare una serata in compagnia dei cittadini che vorranno partecipare, in particolare con parenti, amici e conoscenti che hanno votato i “magnifici tre”.