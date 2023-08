“Una mancia in più”: festa per i vincitori rinviata a domenica 3 settembre

Le previsioni per il fine settimana hanno purtroppo costretto gli organizzatori a rinviare la festa dedicata ai vincitori di “Una mancia in più”. L’evento finale del gioco promosso da Editoriale Libertà rivolto ai baristi, parrucchieri/estetisti e commessi di Piacenza e provincia votati dai lettori si sarebbe dovuto tenere questa domenica al bar Statale 45.

Il maltempo previsto ha però avuto la meglio, la festa è stata così rimandata a domenica 3 settembre a partire dalle ore 18. Saranno presenti i vincitori delle tre categorie, a cominciare dal padrone di casa Elia Pinotti del bar Statale 45 che ha trionfato tra i baristi, poi Fabio Agnelli di Nat/Natural Touch vincitore tra i parrucchieri/estetisti e Vittorio Ghigliani della salumeria Artevi di Bobbio, primo dei commessi, per festeggiare tutti insieme con famigliari, amici e tutti coloro che hanno votato e si sono appassionati al gioco. In poco più di un mese “Una mancia in più” ha avuto oltre 1.400 utenti registrati sul portale Liberta.it che hanno assegnato più di 11.000 punti totali, le cosiddette “mance virtuali” che alla fine hanno decretato gli esercenti preferiti.