Pnrr, Katia Tarasconi commissario straordinario per l’edilizia scolastica

L’obiettivo è accelerare i tempi per far sì che l’edilizia scolastica piacentina possa sfruttare appieno i fondi Pnrr senza incagli o ritardi dovuti alla burocrazia, ma sempre nel pieno rispetto della legge e dei principi fondamentali in materia di sicurezza del lavoro e diritti dei lavoratori. Si sta parlando di fondi già stanziati per un totale che supera i 12 milioni di euro solo per le scuole del nostro Comune; risorse accantonate per progetti che devono necessariamente essere realizzati entro il 2026, ovvero tra pochissimo se si considerano le lungaggini a cui purtroppo in molti sono abituati quando si tratta di cantieri per opere pubbliche.

Nell’ottica di snellire la burocrazia e avere un maggiore controllo di tutte le fasi nei vari interventi in programma, il sindaco Katia Tarasconi ha emesso un decreto con il quale recepisce la recente normativa che attribuisce proprio ai sindaci “i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti Pnrr”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’