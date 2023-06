Carlo Bonomi: “Per progettare il futuro serve una seria politica demografica”

Il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi ha concluso la 78esima assemblea di Confindustria Piacenza rispondendo alle domande del giornalista Andrea Bignami. Il pensiero è andato subito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna: “Questa regione con grande coraggio ha già dimostrato di sapersi rialzare – il commento di Bonomi -, mi colpisce però che a distanza di un mese non sia stato ancora nominato un commissario, usciamo dalle dinamiche politiche e offriamo un aiuto concreto a imprese e famiglie che hanno perso tutto”.

L’intervento non poteva tralasciare l’argomento centrale della 78esiam assemblea di Confindustria Piacenza: “Il patto generazionale è fondamentale non solo per questo territorio, ma per l’intero Paese – le parole di Bonomi -. Si deve partire dalla demografia, l’Istat ci dice che se andiamo avanti di questo passo nei prossimi decenni ci ridurremo di un terzo, e questo ci deve far riflettere perchè se noi pensiamo di fabbricare il futuro con una società che continua a invecchiare c’è un problema, il futuro è dei giovani. Per intervenire però non basta un decreto, ma è necessario una politica organica che dia risultati tra vent’anni, purtroppo in Italia siamo più abituati a fare politiche pensando al breve periodo invece che al medio-lungo”.

Davanti alla platea di Piacenza Expo formata da industriali, imprenditori, autorità e 500 giovani, il presidente Bonomi ha parlato anche di Pnrr: “Non serve fare due rotonde in più, dice, o dieci chilometri di piste ciclabili, è l’industria che va coinvolta. Il Pnrr va cambiato e si faccia ciò che è utile al Paese, ricordando che il prestito verrà pagato da chi oggi non è ancora nato, quindi abbiamo una grande responsabilità”.