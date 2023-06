Musica e recitazione si fondono nello spettacolo del Nicolini “Teatro Immaginato”

Ieri alla Sala dei Teatini, con lo spettacolo “Teatro Immaginato”, è andato in scena il passaggio di testimone tra la rassegna musicale Allegro con Brio e il Festival MusicMediale entrambi nati dalla collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Fondazione Teatri di Piacenza.

Sono state due le azioni sceniche rappresentante sul palco; “Salva Dea Madre”, di Vincenzo Capelli, che unisce la voce recitante in greco, coro, strumenti ed elettronica per rivisitare lo spirito della tragedia antica nella direzione del ripensamento delle possibilità dei nuovi linguaggi applicati al teatro e “L’histoire selon PPP”, evento performativo con testi, immagini, video, musica elettronica e acustica, ispirata al progetto di messa in scena di Pier Paolo Pasolini, teso a esplorare la proliferazione dell’irrilevanza in Tv, in rete, sugli smartphone: musica, costume, società, buoni sentimenti, simboli consumati. Due atti teatrali realizzati dagli studenti e docenti del Dipartimento composizione e nuove tecnologie del Conservatorio Nicolini diretto dal maestro Riccardo Dapelo.