Energia, sanità e tecnologie: patto di Confindustria con una delegazione kazaka

Confindustria Piacenza ha accolto ieri una delegazione istituzionale e imprenditoriale del West Kazakhstan, regione occidentale del Kazakistan.

Alla mattinata di lavori ha visto la partecipazione di Turegaliev Nariman Toregaliuly (governatore della regione del West Kazakhstan), oltre quella di altri rappresentanti istituzionali, ai vertici del “Centro Internazionale per lo sviluppo dell’ingegneria Oil and Gas” e del dipartimento della sanità della regione del West Kazakistan.

Diverse imprese associate a Confindustria Piacenza si sono presentate alle autorità kazake, illustrando il loro settore di appartenenza e approfondendo le occasioni di investimento nel Paese, con un focus particolare ai settori Oil&Gas, Healthcare e Agrotech. A coordinare la tavola la funzionaria di Confindustria Giulia Silva e Marco Beretta, presidente dell’Associazione per il commercio italo-kazako.

Al termine dell’evento Ibrahim Amankulov, direttore tecnico del Centro Internazionale per lo sviluppo dell’Oil & Gas Machine Building, e il vicepresidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa teso a sviluppare la collaborazione tra le parti e ad approfondire i rapporti economici tra Piacenza e la Repubblica del Kazakistan.

“Siamo stati onorati di ospitare i rappresentanti del Kazakistan e contribuire agli scambi economici tra noi e la regione – ha detto NicolaParenti – e appuntamenti come quello odierno costituiscono occasioni fondamentali per lo sviluppo delle nostre aziende anche in ottica internazionale, in un mercato con grandi potenzialità e con necessità verso cui le eccellenze piacentine possono rispondere con esperienza e competenza”.

“Attualmente, la nostra regione si sta sviluppando in linea con le tendenze economiche globali e i processi aziendali di automazione, introducendo tecnologie avanzate – ha aggiunto il governatore Toregaliuly – e ciò permette di migliorare il contesto degli investimenti, dando vita a nuove piattaforme moderne ed efficienti per l’attuazione dei progetti di investimento. Molti gli esempi di progetti aziendali realizzati con successo nella regione. In particolare l’ingegneria meccanica, il trasporto, la costruzione e la cantieristica navale, l’agricoltura e l’industria di trasformazione sono attualmente in una fase di grande sviluppo. Il potenziale di investimento in queste aree è molto elevato. Inoltre, al fine di aumentare l’attrattiva degli investimenti, si sta lavorando alla creazione di un centro per il commercio transfrontaliero chiamato Eurasia”.

