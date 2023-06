Attesa per il maxi concerto di lunedì 26 in piazza Cavalli. Sabato mercato sul Facsal

E’ tutto pronto per lo show di lunedì 26 giugno dalle ore 20 in Piazza Cavalli a Piacenza. L’evento è stato presentato in municipio.

Yoga Radio Bruno Estate porterà a Piacenza alcuni tra nomi più noti della musica italiana: Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Rosa Chemical, Baby K, Rocco Hunt, Leo Gassman, Ana Mena, Fred De Palma, Wax, Tommy e NDG, Wayne, Clara, Alvaro De Luna e Gemelli Diversi. Ospite internazionale la cantante italo-irlandese Laura Pergolizzi, in arte LP.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. SABATO 24 MERCATO SUL FACSAL

Per consentire le operazioni di allestimento delle strutture e lo svolgimento in

sicurezza del concerto che, nella serata di lunedì 26 giugno, porterà sul palco di

piazza Cavalli il tour estivo di Radio Bruno, si renderanno necessarie già a partire da

questi giorni alcune modifiche alle viabilità ordinaria.

E’ già in vigore dal pomeriggio di ieri, mercoledì 21 giugno – e resterà tale sino alle

ore 20 di martedì 27 – il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida,

mentre dalle ore 7 di venerdì 23, sino al termine della manifestazione, lo stesso

provvedimento riguarderà anche 40 stalli di sosta in largo Brigata Piacenza, destinati

ai mezzi a servizio dell’evento.

Dalle 9 del mattino di lunedì 26 giugno, sino al termine dello spettacolo, sarà vietata

la sosta in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti e piazzetta Grida, nonché nel tratto di

via Cittadella tra via Mazzini e largo Matteotti, nel tratto di via Cavour tra piazza

Cavalli e largo Matteotti e nel tratto di via Mazzini tra via Mentana e piazza Cavalli.

Le stesse vie e piazze saranno, a partire dalle 14 di lunedì 26, chiuse al traffico, così

come largo Battisti, il tratto di corso Garibaldi tra via Vigoleno e largo Battisti, via

San Donnino, via Medoro Savini, piazzale Plebiscito, via Sopramuro (tra piazza

Cavalli e via San Donnino), il tratto di via XX Settembre tra piazza Cavalli e via San

Francesco, vicolo Perestrello.

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta nel cuore del centro storico

comporteranno, nella mattinata di sabato 24 giugno, lo svolgimento del mercato di

piazza Cavalli e piazza Duomo sul Pubblico Passeggio; già da mercoledì 28 giugno,

tuttavia, le operazioni di smontaggio del palco e delle attrezzature saranno concluse,

per cui il mercato potrà svolgersi nella sua collocazione abituale.

Il tragitto dei mezzi del trasporto pubblico locale sarà deviato a partire dalle ore 14 di

lunedì 26: tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul portale www.setaweb.it,

nella sezione dedicata al bacino di Piacenza. Sempre dalle 14 di lunedì 26, sarà

vietata la circolazione nella Zona di particolare rilevanza urbanistica ai veicoli con

massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Per quanto riguarda le aree di stazionamento dei taxi in via Sopramuro e via Cavour,

nel pomeriggio e per tutta la serata del 26 giugno la postazione si trasferirà al

parcheggio del Cheope in via IV Novembre, come già avviene durante i Venerdì

Piacentini.

PIANO PARCHEGGI