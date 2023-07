Perimetro Piacenza, progetto di ritratti fotografici che racconta la città

XNL Piacenza presenta “Perimetro Piacenza”, un progetto di collaborazione tra la sezione Arte della istituzione piacentina e Perimetro, un community magazine fondato a

Milano nel 2018.

Perimetro Piacenza nasce dalla volontà di XNL Piacenza di raccontare la città attraverso le metodologie e attitudini sviluppate dalla rivista in altri contesti urbani nazionali e internazionali. In modo particolare XNL Piacenza desidera avvalersi in questa occasione delle competenze del team editoriale della rivista per evidenziare le molte storie di coloro che vivono Piacenza quotidianamente.

Il progetto, in linea con le attitudini di Perimetro, desidera in questo senso raccogliere le voci e i punti di vista differenti che compongono Piacenza per restituire una narrazione fotografica collettiva, capace di esprimere i contrasti, i momenti, i personaggi e tutto ciò che contribuisce a dare il volto alla città.

Perimetro Piacenza è articolato in tre momenti principali: una open call, una campagna di ritratti e una esposizione, tutte realizzate entro gli spazi di XNL Piacenza. In prima istanza la ricerca prende dunque le mosse dal lancio di una open call, aperta a tutti che vorranno conoscere ed esplorare insieme nuove narrazioni urbane. Un lavoro di ricerca che avrà l’obiettivo di concorrere alla costruzione di un numero speciale della rivista Perimetro, che sia fatto dagli sguardi dei fotografi che desidereranno partecipare.

Nella piena consapevolezza che le città siano fatte di persone, e in linea con le scelte editoriali canoniche della rivista stessa, la produzione del progetto si accompagna successivamente a una campagna dei 100, vale a dire alla realizzazione di 100 ritratti, scattati da Luca Santese, membro di Cesura, a figure e personalità che fanno parte della comunità e che attraverso il loro volto ne delineano un nuovo e complesso paesaggio umano.

Infine, in occasione della seconda edizione di XNL Aperto, iniziativa di arte contemporanea diffusa sul territorio di Piacenza e il suo immediato circondario in programma dal 22 al 24 settembre 2023, ci troveremo tutti negli spazi di XLN Piacenza per la presentazione del numero speciale del Magazine Perimetro Piacenza, che si verrà creando attraverso la somma delle fasi di produzione entro una cornice espositiva pensata per l’occasione. In presenza degli autori e dei soggetti fotografati il dispositivo mostra sarà dunque uno strumento per conoscerci e riconoscerci scoprendo insieme il racconto della città.

In questa prospettiva XNL Piacenza e Perimetro si troveranno a condividere attitudini e mission tra istituzione e magazine all’insegna di quel disegno immaginario che Perimetro traccia ogni volta che la sua comunità posa lo sguardo su una città. Perimetro è questo disegno immaginario. Lo spazio che racchiude i nostri interessi, le persone che li alimentano, gli episodi e le novità che nascono in continuazione. La community e tutto quello che le gravita attorno. Una storia che i suoi fondatori hanno deciso di raccontare in una maniera differente: per mezzo dell’immagine. Il focus di Perimetro è d’altra parte “quello che ci sta vicino e che ancora, forse, non si conosce. Le persone in primis, i moti spontanei che portano la gente a ritrovarsi, la scena underground, gli imprenditori che tengono attiva la città, le iniziative, la cultura, i luoghi. Insomma tutte quelle storie che possono appassionarci, che hanno uno spessore e che possono aiutarci a comprendere la città in cui viviamo”, come la rivista stessa più volte racconta.