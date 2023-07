Stasera il film “Per chi suona la campana” con la rubrica Scarpette Rosse su Telelibertà

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, ha in programma “Per chi suona la campana”, un film del 1943 girato in Technicolor da Sam Wood, uno dei registi più prolifici della “Golden age” di Hollywood.

Il film, interpretato dalla coppia Ingrid Bergman – Gary Cooper e tratto dall’omonimo romanzo di Ernest Hemingway del 1940, è uno dei suoi film più memorabili: ispirato a reali vicende di vita dell’autore, all’epoca corrispondente di guerra durante la guerra civile spagnola che durò dal 1936 al 1939, racconta la storia di Robert Jordan, un intellettuale statunitense che si unisce a un gruppo di partigiani spagnoli per combattere i fascisti. Durante la sua disperata missione di far saltare in aria un ponte fondamentale per proteggere le forze repubblicane, Jordan si innamora di una giovane guerrigliera, Maria.